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Meta починає другу хвилю скорочень з 1500 фахівців у сфері рекрутингу і HR – Bloomberg

П'ятниця, 17 березня 2023, 12:59 - Олексій Павлиш

Материнська компанія Facebook - компанія Meta Platforms - розпочала другий раунд скорочень з 1 500 співробітників у сфері рекрутингу та HR.

Про це пише Bloomberg із посиланням на ознайомлені джерела.

Так, під час внутрішньої зустрічі зі співробітниками головний виконавчий директор Марк Цукерберг заявив, що економічний клімат скорочень і реструктуризації може тривати "багато років", кажуть співрозмовники.

Про першу хвилю скорочень у рамках другого раунду керівництву Meta пояснили вранці в четвер, розповіли джерела.

14 березня Цукерберг заявив, що Мета планує звільнити близько 10 000 співробітників і ліквідувати 5 000 відкритих вакансій, але ще не всі люди, яких це торкнеться, були повідомлені про це.

Наприклад, звільнення в інженерному відділі заплановані на квітень. У листопаді компанія скоротила 11 000 осіб, або 13% свого персоналу.

У четвер Цукерберг повідомив співробітникам, що ті скорочення були більше пов'язані з продуктивністю, але останні скорочення були викликані фінансовими потребами, кажуть джерела.

Представник Meta відмовився коментувати скорочення.

Нагадаємо:

Материнська компанія Facebook - Meta Platforms - заявила, що скоротить 10 тисяч робочих місць, ставши першою великою технологічною компанією, яка оголосила про другий раунд масових звільнень на тлі того, що галузь готується до глибокого економічного спаду.

Більше по цій темі в статті ЕП: Світові техногіганти продовжують масово звільняти людей. Що чекає на ІТ-фахівців з України?

А також у подкасті: Криза в ІТ-сфері? Чому технологічні компанії скорочують співробітників і як це вплине на Україну?

Економічна правда

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