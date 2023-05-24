Virgin Orbit повністю припинить діяльність після продажу активів

Космічна компанія Virgin Orbit Holdings оголосила, що після аукціону, проведеного відповідно до Кодексу США про банкрутство, продасть свої активи чотирьом переможцям торгів і припинить діяльність.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Протягом усієї своєї історії Virgin Orbit була на передовій інновацій і зробила значний внесок у сферу комерційних ракетних запусків завдяки своїй платформі повітряного запуску LauncherOne. Передові технології, неперевершений досвід і прагнення до досконалості вивели компанію в авангард галузі комерційних запусків, що розвивається.

Оскільки Virgin Orbit вступає на цей шлях, керівництво і співробітники компанії хотіли б висловити щиру подяку всім зацікавленим сторонам, включаючи клієнтів, партнерів, інвесторів і співробітників, за їхню підтримку і відданість протягом багатьох років. Саме завдяки їхнім колективним зусиллям компанія змогла досягти значних успіхів і зробити вагомий внесок у розвиток запуску супутників у Сполучених Штатах і Великій Британії", - заявили в компанії.

Транзакції підлягають затвердженню судом та виконанню деяких інших звичайних умов закриття. Слухання щодо отримання схвалення суду заплановано на 24 травня 2023 року, а закриття угод очікується невдовзі після цього.

4 квітня 2023 року компанія та її американські дочірні підприємства подали заяву про добровільну процедуру банкрутства відповідно до Глави 11 Кодексу США про банкрутство з метою здійснення продажу бізнесу.

Доповнено.

Активи компанії, яка у 2021 році оцінювались у 3,7 млрд дол, продали всього за 36 млн дол.

Так, штаб-квартира Virgin Orbit, ракетний завод і обладнання куплені за 16,1 млн доларів конкуруючим стартапом Rocket Lab.

Переобладнаний літак Boeing 747, який отримав назву Cosmic Girl і призначався для використання як ракети-носія першого ступеня, продано за 17 млн доларів аерокосмічній фірмі Stratolaunch.

Водночас компанія Launcher Inc. за 2,7 млн купила стартовий майданчик Virgin Orbit в пустелі Мохаве.

Нагадуємо:

Аерокосмічна компанія Virgin Orbit британського мільярдера Річарда Бренсона припиняє свою діяльність "в осяжному майбутньому" після того, як не змогла знайти джерела фінансування.

Компанія Virgin Orbit мільярдера Річарда Бренсона, що займалася запуском космічних ракет, зазнала краху через 15 місяців після виходу на біржу з оцінкою в 3,7 млрд дол.

Економічна правда