Virgin Orbit Бренсона подала на банкрутство

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Компанія Virgin Orbit мільярдера Річарда Бренсона, що займалася запуском космічних ракет, зазнала краху через 15 місяців після виходу на біржу з оцінкою в 3,7 млрд дол.

Про це повідомляє Financial Times.

Група, яка дебютувала на біржі Nasdaq у грудні 2021 року, у вівторок вранці подала заяву про банкрутство в США.

Тижні кризових переговорів з потенційними інвесторами не змогли забезпечити нове фінансування для Virgin Orbit, яка витрачала близько 50 млн дол щокварталу в боротьбі за частку на дедалі більш конкурентному ринку запусків ракет у космос.

Минулого тижня було звільнено близько 85% персоналу групи, оскільки виконавчий директор Ден Гарт визнав, що бізнес "припинив свою діяльність в осяжному майбутньому".

Нагадуємо:

Аерокосмічна компанія Virgin Orbit британського мільярдера Річарда Бренсона припиняє свою діяльність "в осяжному майбутньому" після того, як не змогла знайти джерела фінансування.