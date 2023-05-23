Комітет повторно схвалив законопроєкт, який дозволяє націоналізувати банк Фрідмана

Податковий комітет Верховної Ради схвалив у повторному другому читанні законопроєкт щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану № 9107-1, який дозволяє НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників.

Про це повідомив у Telegram перший заступник голови комітету Ярослав Железняк.

За його словами, документ підтримали 22 члени комітету, 1 - утримався.

"Очікуємо розгляд у залі вже в травні. Правками ніхто не затягував, думаю, цього разу все буде добре і в залі з голосами", - резюмував нардеп.

Нагадуємо:

Верховна Рада 2 травня не прийняла в цілому законопроєкт № 9107-1, який вдосконалює процедуру виведення з ринку банку в умовах воєнного стану. Зокрема, документ не підтримала фракція "Європейська солідарність".

11 квітня Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт №9107-1, який дозволить НБУ дати старт націоналізації "Сенс Банку" (раніше – "Альфа-банк").

Національний банк України написав та передав на розгляд парламенту законопроєкт, ухвалення якого дозволить державі націоналізувати "Сенс Банк".

Раніше Рада вже ухвалювала закон, який спрощував процедуру націоналізації системно важливих банків під час війни. Тоді єдиною підставою для такої націоналізації пропонувалося визначити проблеми з ліквідністю банку.

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Економічна правда