Рада не проголосувала за законопроєкт, який дозволяє націоналізувати "Сенс банк"

Верховна Рада не прийняла в цілому законопроєкт № 9107-1, який вдосконалює процедуру виведення з ринку банку в умовах воєнного стану.

Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк у Telegram.

За проєкт закону проголосували лише 212 депутатів. На повторне друге читання документ відправили 264 народні обранці.

Цей законопроєкт дозволяє Національному банку націоналізувати банки підсанкційних власників, зокрема, "Сенс банк" (раніше "Альфа банк".

"Погана історія, так як прийняття законопроекту закладено пунктом в меморандумі МВФ", – додає Железняк.

Він пояснив, що голосування провалили, оскільки половина депутатів була відсутня в залі, коли голосували по правках. Фракція "Слуга народу" віддала лише 162 голоси, "ЄС" - 1 голос, "Голос" – 12, "Батьківщина" – 10.

Законопроєкт буде винесений на повторне друге читання вже в кінці травня.

Нагадуємо:

11 квітня Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт №9107-1, який дозволить НБУ дати старт націоналізації "Сенс Банку" (раніше – "Альфа-банк").

Національний банк України написав та передав на розгляд парламенту законопроєкт, ухвалення якого дозволить державі націоналізувати "Сенс Банк".

Раніше Рада вже ухвалювала закон, який спрощував процедуру націоналізації системно важливих банків під час війни. Тоді єдиною підставою для такої націоналізації пропонувалося визначити проблеми з ліквідністю банку.

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