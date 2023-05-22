Жеваго вважає Коломойського причетним до спроб росіян відсудити 40% акцій Полтавського ГЗК

Олігарх Костянтин Жеваго, який є співвласником компанії Ferrexpo, вважає олігарха Ігоря Коломойського причетним до справи щодо невизнання дійсною покупку його компанією 40% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату в 2002 році.

Про це він заявив в інтерв’ю Forbes.

У вересні минулого року компанія Ferrexpo plc програла апеляцію у судовому спорі з колишніми акціонерами про визнання недійсним договору купівлі-продажу 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК). Вже в квітні Велика Палата Верховного суду скасувала це рішення.

Бізнесмен вважає, "справу Князєва" замовили колишні власники частки Полтавського ГЗК - група VS Energy - та олігарх Ігор Коломойський.

"Це російські власники, у яких ми придбали цей пакет акцій у 2002 році. Це Бабаков, Гінер, Воєводін. 100% до цього має відношення Коломойський, тому що він є їхнім партнером у "Дніпроспецсталі" та в інших активах в Україні. Вони були партнерами в Нікопольському заводі феросплавів, разом із Пінчуком", – зазначив Жеваго відповідаючи на запитання, хто може бути замовником справи.

Він додав, що директори британських компаній, які намагалися відібрати цей пакет на 40% акцій Полтавського ГЗК, є директорами багатьох кіпрських компаній і Коломойського, і Бабакова, і Воєводіна, і Гінера.

Порушення цієї справи Жеваго розцінює як шахрайство.

"Вони отримали справедливу ціну за продані у 2002 році акції. Угодою були задоволені обидві сторони", - зазначив бізнесмен.

Після покупки у три гірничо-збагачувальні комбінати було вкладено $3,2 млрд, з яких у Полтавський ГЗК - близько $1,8 млрд.

"Я розумію, що є величезна спокуса отримати 40% від $1,8 млрд. Спочатку йшлося про компенсацію. Вони приходили раз на два роки. Я відмовлявся спілкуватися, але вони намагалися знаходити мене через різних корумпованих політиків, партнерів або десь у Лондоні, Нью-Йорку. І весь час це було на порядку денному", - констатував Жеваго.

Також Жеваго не виключає, що у разі передачі частки ГЗК росіянам, держава через Офіс президента могла розвідати можливість націоналізувати цей пакет акцій.

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Нагадуємо:

Антикорупційні органи затримали голову українського Верховного Суду Всеволода Князєва при отриманні хабара.

За даними ZN.UA, голова Верховного Суду Всеволод Князєв, схоплений на тримільйонному хабарі, отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго.

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що співвласник фінансово-промислової групи "Фінанси і кредит" Костянтин Жеваго причетний до справи про хабар для голови Верховного Суду Всеволода Князєва та інших суддів ВС, хоч і не називає імен.