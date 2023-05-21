РФ майже місяць блокує вхідний флот на найбільший порт зернової угоди

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури заявило, що російська сторона вже майже місяць блокує вхідний флот на порт "Південний".

Про це повідомляє пресслужба міністерства в Facebook.

Зазначається, що навіть після поновлення роботи зернової угоди РФ в СКЦ продовжує блокувати вхідний флот на найбільш глибоководний порт "Південний". Наразі порт "Південний" через брак флоту зупинено.

Російська сторона постійно відмовляє в односторонньому порядку в інспекції і реєстрації суден на порт "Південний", не пояснюючи при цьому причин. Так, 19 травня, було проінспектовано 3 судна, які йдуть на завантаження до портів "Одеса" та "Чорноморськ".

"20 травня російська делегація в СКЦ погодилась провести 7 інспекцій вхідного флоту на порти "Одеса" та "Чорноморськ", але провела лише 2. Всі заявлені на порт "Південний" Росія знов викреслила як з реєстраційного списку, так і з інспекційного плану", – йдеться в повідомленні.

Відповідні дії РФ повторились і сьогодні 21 травня, коли із запланованих 4 інспекції знову немає суден на порт "Південний".

"Таку деструктивну політику країна-агресор здійснює вже майже місяць, з 29 квітня 2023. Наразі в порту "Південний" понад 1,5 млн тонн агропродукції для 10 країн світу, в тому числі Африка та Азія, має бути завантажено на 26 суден, які продовжують очікувати в територіальних водах Туреччини", – додають у міністерстві.

Українська сторона звернулась до партнерів по угоді для розв’язання цього питання, оскільки недопуск суден на порт "Південний" є свідченням того, що зернова угода не працює на умовах підписаними всіма сторонами.

Нагадаємо:

Росія погодилась відновити вхідні інспекції суден, які прямують в два з трьох портів, на які поширюється чорноморська "зернова ініціатива".

Віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що зернову угоду розблоковано, вона продовжить свою дію до 18 липня.

Економічна правда.