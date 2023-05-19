Схема на "Центренерго": суд призначив заставу керівнику пов'язаної з Коломойським компанії

Слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 32,200 млн грн одному з підозрюваних у справі щодо завдання понад 176 млн грн збитків "Центренерго.

Про це повідомляє пресслужба САП.

У САП заявили, що заставу призначили керівнику приватної компанії, на нього також поклали низку процесуальних обов’язків, зокрема носіння електронного засобу контролю.

У САП не називають імені підозрюваного, але, за даними ЗМІ, йдеться про директора "Юнайтед Енерджі" Андрія Короткевича-Лещенка.

Раніше два експосадовці державного "Центренерго" та керівник пов’язаної з Ігорем Коломойським компанії "Юнайтед Енерджі" отримали підозри у завданні "Центренерго" збитку у 176 млн грн.

За даними слідства, у 2020 році "Центренерго" за результатами аукціону уклав угоду про продаж електроенергії ТОВ "Юнайтед Енерджі". Цю компанію пов’язують з Ігорем Коломойським.

Компанія зрештою не відібрала законтрактовану за цими угодами електроенергію, і відтак мала сплатити штраф. Проте компанія вирішила уникнути цього і "заднім числом" уклали додаткові угоди. Ними з основних угод були виключені положення про дозволені межі відхилення від обсягів відібрання електроенергії.

Такі зміни дозволили згаданому "Юнайтед енерджі" відбирати будь-який обсяг електроенергії, попри те, відібрання договірного обсягу електроенергії мало бути гарантоване умовами аукціонів. Внаслідок цих дій, вважає слідство, "Центренерго" не отримало 176,8 млн грн.

Економічна правда