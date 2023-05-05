Збиток у 177 мільйонів : НАБУ вручило три підозри через схему на "Центренерго"

У четвер два експосадовці державного "Центренерго" та керівник пов’язаної з Ігорем Коломойським компанії "Юнайтед Енерджі" отримали підозри у завданні "Центренерго" збитку у 176 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

За даними слідства, у 2020 році "Центренерго" за результатами аукціону уклав угоду про продаж електроенергії ТОВ "Юнайтед Енерджі". Цю компанію пов’язують з Ігорем Коломойським.

Компанія зрештою не відібрала законтрактовану за цими угодами електроенергію, і відтак мала сплатити штраф. Проте компанія вирішила уникнути цього і "заднім числом" уклали додаткові угоди. Ними з основних угод були виключені положення про дозволені межі відхилення від обсягів відібрання електроенергії.

Такі зміни дозволили згаданому "Юнайтед енерджі" відбирати будь-який обсяг електроенергії, попри те, відібрання договірного обсягу електроенергії мало бути гарантоване умовами аукціонів. Внаслідок цих дій, вважає слідство, "Центренерго" не отримало 176,8 млн грн.

У четвер, 4 травня, НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру трьом особам у завданні понад 176,8 млн грн збитків державному енерговиробнику. Підозри отримав ексчлен Дирекції "Центренерго" (за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 ККУ), ексначальник Департаменту "Центренерго" (за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 ККУ) та керівник "Юнайтед Енерджі" (за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 ККУ).

Зазанчається, що місцеперебування колишніх посадовців "Центренерго" не встановлене, про підозру їм повідомили у порядку ст. 135 (про порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні), ст. 278 КПК України (вручення письмового повідомлення про підозру).