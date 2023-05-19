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Apple обмежила використання співробітниками ChatGPT - WSJ

П'ятниця, 19 травня 2023, 14:22 - Анастасія Жарикова

Компанія Apple обмежила використання чат-боту ChatGPT від OpenAI та інших зовнішніх інструментів штучного інтелекту для своїх співробітників, оскільки розробляє подібну технологію та непокоїться щодо витоку даних.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на документ і джерела.

У документі зазначається, що Apple стурбована витоком конфіденційних даних співробітниками, які використовують програми штучного інтелекту/

А також порадила своїм співробітникам не використовувати GitHub Copilot, що належить Microsoft, який використовується для автоматизації написання програмного коду.

Нагадуємо:

Компанія OpenAI представила безкоштовний застосунок чат-бота ChatGPT для операційної системи iOS від Apple – поки що він доступний лише у США, але географію розширять у найближчі тижні.

Стартап OpenAI готується випустити нову мовну модель з відкритим кодом.

Apple штучний інтелект
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