ChatGPT стане доступним у застосунку на iOS

Компанія OpenAI представила безкоштовний застосунок чат-бота ChatGPT для операційної системи iOS від Apple – поки що він доступний лише у США, але географію розширять у найближчі тижні.

Про це компанія повідомила у четвер, передає Reuters.

Застосунок ChatGPT є безкоштовним і буде синхронізувати історію між пристроями. Передплатники ChatGPT Plus також отримують доступ до можливостей GPT-4, ранній доступ до нових функцій і більш швидкий час відгуку.

ChatGPT Plus – це представлений компанією у лютому пілотний план підписки на свій чат-бот на базі а 20 дол на місяць.

Компанія заявила, що наразі починає розгортання застосунку для iOS у США і розширить її на інші країни протягом найближчих тижнів.

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