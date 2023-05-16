OpenAI готує нову модель штучного інтелекту з відкритим кодом - ЗМІ

Стартап OpenAI готується випустити нову мовну модель з відкритим кодом.

Про це повідомляє The Information з посиланням на особу, яка знає про план.

Чат-бот ChatGPT від OpenAI відомий тим, що пише прозу чи вірші за командою, привернув широку увагу в Силіконовій долині, оскільки інвестори бачать генеративний ШІ як наступну сферу зростання для технологічних компаній.

У січні Microsoft оголосила про багатомільярдні інвестиції в OpenAI, поглиблюючи свої зв’язки зі стартапом і готуючи основу для більшої конкуренції з конкурентом Alphabet Inc Google.

Крім цього, зараз поспішає приєднатися до конкурентів Microsoft і Google у випуску генеративних продуктів штучного інтелекту, здатних створювати людський текст, мистецтво та інший контент й Meta Platforms.

OpenAI навряд чи випустить модель, яка буде конкурентоспроможною GPT, йдеться у звіті.