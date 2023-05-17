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Гендиректор OpenAI визнає, що вплив ШІ на вибори викликає "значне" занепокоєння 

Середа, 17 травня 2023, 10:44 - Економічна правда

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман визнає, що одним з його "найбільших занепокоєнь" є потенціал штучного інтелекту впливати на вибори у США наступного року.

Про це він заявив у вівторок під час слухань у підкомітеті Сенату США з питань технологій, передає Financial Times.

Сам Альтман вважає, що регулювання штучного інтелекту є "чудовою ідеєю", зокрема в частині проведення незалежних аудитів та надання споживачам попереджень на кшталт довідок з інформацією про поживну цінність харчових продуктів.

На запитання сенаторів про здатність ШІ прогнозувати і впливати на громадську думку щодо майбутніх виборів, Альтман відповів, що "це значна сфера для занепокоєння", адже технології набувають дедалі кращої здатності маніпулювати, переконувати та надавати "свого роду інтерактивну дезінформацію" у відповіді на запити користувачів.

Очільник компанії, яка розробила відомий чатбот ChatGPT, заявив, що для створення ефективних правил необхідна співпраця між галуззю і законодавцями. За його словами, якщо використання технології піде у хибне русло, це може мати серйозні наслідки, і компанія "прагне працювати з урядом, щоб цього не сталося".

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Нагадуємо

У четвер депутати Європарламенту проголосували за широкий набір правил, які стануть частиною європейського закону про штучний інтелект, включаючи повну заборону майже всіх технологій розпізнавання облич для стеження за громадянами.

Економічна правда
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