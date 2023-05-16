УЗ відновлює рух через ділянку на Хмельниччині, яку закрили після обстрілу

Укрзалізниця отримала дозвіл на відновлення руху ділянкою колії на Хмельниччині, яку раніше закрили для пасажирських поїздів після російського обстрілу у суботу.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Залізничники завершили ремонтні роботи ще у неділю, проте УЗ очікувала на дозвіл на відновлення руху пасажирів пошкодженою у суботу ділянкою.

Усі наступні рейси поїдуть своїми традиційними маршрутами, у тому числі через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль. Для підстраховки рейсів, які вже в дорозі за зміненим маршрутом, до кінця доби додаткові електропоїзди для "резервних" пересадок продовжать курсувати за розкладом.

Раніше повідомлялося, що через перекриття ділянки для доставлення пасажирів з/до дільниці Вінниця — Хмельницький — Тернопіль працював шатловий рух електропоїздами Хмельницький — Вінниця — Козятин 1, а також Чорне Озеро — Тернопіль — Красне.

Нагадуємо:

Через обстріли на Хмельниччині "Укрзалізниця" запустила додаткові поїзди-шатли для підвозу пасажирів та спільно з ОВА розробила інструкцію щодо змін у курсуванні поїздів.





