У ДТЕК не прогнозують планових вимкнень електроенергії цього літа

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У ДТЕК не прогнозують повернення віялових відключень під час ремонтних робіт на атомних станціях, оскільки дефіцит електроенергії зможуть перекрити імпортом.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

Виконавчий директор ДТЕК зазначив, що під час активної ремонтної кампанії наприкінці травня, в червні та липні дефіцит потужності має перекрити імпорт електроенергії, щоб не застосовувати віялових відключень.

"Я вважаю, що завдяки тому, що є можливість перекрити умовний дефіцит імпортом, то до віялових відключень ми не дійдемо у літньому періоді. Натомість наступна зима може бути проблемою наступна зима, оскільки ми ввійдемо в неї зі значно меншим запасом потужностей чи міцності", – сказав Сахарук.

Він додав, що внаслідок російських обстрілів пошкоджено 75% теплової генерації, а для відновлення енергетичної системи потрібно поновити 12 тис км ліній електропередач та майже 4 тис розподільчих підстанцій.

Крім того, на всіх енергоблоках українських атомних станцій потрібно провести ремонтні роботи, оскільки вони активно відпрацювали взимку.

За його словами, 4 блоки вже знаходяться у ремонті, іще один входить в ремонт на заміну палива та для того, щоб забезпечити нормальне стабільне функціонування системи наступного опалювального сезону.

В ДТЕК заплановано провести ремонт 28 енергоблоків до наступної зими.

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