Агентство відновлення розглянуло перші 377 проєктів

Міжвідомча робоча група на першому засіданні розглянула 377 проєктів відновлення коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Зазначається, що 377 проєктів подавались органами місцевого самоврядування, а також центральними органами виконавчої влади через Галузеву систему управління відновленням інфраструктури, яка є складовою частиною цифрової екосистеми DREAM.

У результаті зустрічі був визначений перелік проєктів з попередньою пріоритизацією.

"Кожне селище чи місто, Міністерство чи область може подати проєктну заявку за зрозумілою процедурою і отримати фінансування, якщо проєкт відповідає показникам пріоритезації. При цьому першочерговим залишається відновлення критичної інфраструктури та базових послуг в найбільш постраждалих громадах, забезпечення їх нормального функціонування", – зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

Додається, що після прийняття рішення Урядом та погодження з комітетом Верховної Ради з питань бюджету, Агентство відновлення почне реалізацію відбудови проєктів.

Буде проведено відповідні процедури закупівель та визначено переможців торгів.

"Фахівці Агентства вже провели виїзні наради, оглянули об'єкти та оцінили поточні масштаби руйнувань. Все це дозволить після прийняття рішення Урядом в найкоротші терміни розпочати реалізацію проєктів", - зазначив голова Агентства відновлення Мустафа Найєм.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів призначив заступника міністра інфраструктури Мустафу Найєма головою новоствореного Агентства відновлення та інфраструктурних проєктів.

Уряд створив на базі Держагентства інфраструктурних проєктів та Держагентства автомобільних доріг ("Укравтодор") нову структуру - Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.