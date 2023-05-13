Уряд готується передати термінали порту "Чорноморськ" у концесію

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Уряд готується передати три термінали порту "Чорноморськ" у концесію.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

За словами віцепрем’єр-міністра, профінансує підготовку технічно-економічного обґрунтування Глобальний інфраструктурний фонд, експертів та консультантів залучає Європейський банк реконструкції та розвитку та Міжнародна фінансова корпорація.

Зазначається, що наступним етапом після розробки ТЕО стане проведення конкурсу серед охочих отримати в концесію термінали порту "Чорноморськ".

У концесію планується передати перши, контейнерний та п’ятий термінали.

"Задача інвестора – ефективно управляти терміналами морського порту "Чорноморськ" та розвивати їх. Варто зазначити, що концесія – це зрозумілий механізм для міжнародних інвесторів, а тому розраховуємо на широку географію портових операторів", – підкреслив Кубраков.

Також Кубраков додав, що держава щороку отримуватиме концесійний внесок та стабільні надходження податків до бюджету.

Нагадаємо:

Майно порту "Ольвія" 1 передали в концесію катарській QTerminals Olvia, інвестиції оцінюють у 3,4 млрд грн.

20 серпня 2020 року в концесію на 35 років передали другий морський порт в Україні - спеціалізований порт "Ольвія" в Миколаєві. Всього за 35 років концесії буде залучено до 17,3 млрд грн інвестицій.

26 червня 2020 року в концесію передали Херсонський морський торговельний порт, компанія-концесіонер ТОВ "Рисоіл-Херсон" інвестує у розвиток порту близько 300 млн грн.