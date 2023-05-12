Держава не розглядає приватизацію Приватбанку до кінця війни

У Міністерстві фінансів вважають, що про конкретні терміни приватизації Приватбанку, яка була запланована на 2024 рік, можна говорити лише після закінчення війни проти Росії.

Про це заступник міністра фінансів Юрій Драганчук розповів під час презентації річних результатів банку.

"Я не бачу передумов, щоб зараз говорити про приватизацію банку. Банк прибутковий, він приносить акціонеру (державі – ЕП) дивіденди. Я не бачу черги покупців на банк зараз. Звісно, банк має робити все, щоб покращити свій фінансовий результат і корпоративну культуру, і бути готовим до продажу", – заявив Драганчук.

Він наголосив, що з початком великої війни стратегії всіх державних банків стали на павзу, і тепер у них одна стратегія – підтримка українців та підтримка бізнесу разом з державою.

Як нагадав голова правління Приватбанку Герхард Бьош, банк планували приватизувати у 2024 році.

"Давайте виграємо війну, і тоді будемо говорити про якісь конкретні терміни приватизації банку", – підсумував Драганчук.

Нагадуємо:

Як повідомлялося, на початку вересня 2020 року Кабінет міністрів поновив принципи стратегічного реформування держбанків і передбачив скорочення частки держави в банківському секторі з нинішніх 60% до 25% до 2025 року шляхом часткової або повної приватизації кожного з чотирьох держбанків.

Банк розглядав три шляхи приватизації, два з яких передбачають розділення банку. Так, могло відбутися приватне розміщення усього банку, або лише "хорошого банку", або ж IPO "хорошого банку".

"Хороший банк" – протилежне до стратегії "поганого банку", за якої всі проблемні активи (наприклад, непрацюючі кредити NPL) банку виокремлюють та передають в окремо створену установу. Таким чином решта життєздатних активів і утворюють "хороший" банк.

У жовтні торік стало відомо, що державний ПриватБанк поновлює підготовку до приватизації, яку призупинили у лютому через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.