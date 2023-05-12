Електроенергії вистачає на покриття потреб усіх категорій споживачів – "Укренерго"

Енергосистема станом на 12 травня працює стабільно - електроенергії наразі достатньо для покриття потреб усіх категорій споживачів

Про це заявили в "Укренерго".

У держкомпанії підкреслили, що рекомендують споживати інформацію щодо будь-яких змін в енергосистемі виключно з перевірених джерел.

"Про будь-які зміни ситуації можна дізнатися з публікацій в наших соцмережах та на урядових інформаційних майданчиках. За відсутності надзвичайних подій актуальну інформацію про стан енергосистеми "Укренерго" оприлюднює тричі на тиждень.

Будь-які інші рекламні оголошення в телеграм-каналах про "найбільш свіжу інформацію" можуть вводити в оману, і ми закликаємо ними не користуватися. Офіційну та достовірну інформацію ми публікуємо регулярно", - заявили в "Укренерго".

Там додали, що триває активна ремонтна кампанія на теплових та атомних електростанціях. Потужність енергоблоків, які виведені у ремонт, наразі компенсується активною роботою гідроелектростанцій, а також сезонним збільшенням генерації на сонячних та вітрових електростанціях, пояснили в компанії.

При цьому продовжується експорт електроенергії у Молдову та Польщу у нічні та денні години. Імпорт наразі відсутній.

"Ворог продовжує обстріли прифронтових та прикордонних районів Донецької, Запорізької, Сумської, Харківської, Херсонської областей. На Донеччині через обстріли знеструмлена вугільна шахта. Ремонтні роботи розпочнуться, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Також росіяни обстріляли один із районів на Харківщині. Наслідки з’ясовуються. Водночас, бригади обленерго продовжують відновлювати енергопостачання споживачів, які були знеструмлені через бойові дії. Зокрема, за добу відновлене живлення близько 22 тис. споживачів на Запоріжжі, Донеччині та Сумщині. Триває заживлення споживачів на Чернігівщині та Херсонщині", - йдеться у звіті "Укренерго".

Нагадаємо:

Попри те, що за останню добу електропостачання відновили для понад 20 тис українців, частина споживачів у шести областях залишається без світла.

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Економічна правда