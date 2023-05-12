Частина українців в шести областях залишається без світла – Міненерго

Попри те, що за останню добу електропостачання відновили для понад 20 тис українців, частина споживачів у шести областях залишається без світла.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Так, через пошкодження внаслідок бойових дій залишається знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Водночас продовжуються ремонтні роботи з відновлення енергопостачання. За добу світло повернули для 22,5 тисячі споживачів, більшість з яких проживаються у Запорізькій, Сумській та Донецькій областях.

У міністерстві наголошують, що ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру країни на прифронтових і прикордонних з РФ територіях. Через ворожий обстріл на Донеччині було знеструмлено вугільну шахту.

Енергетична система працює стабільно.

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Нагадуємо:

У четвер енергетики продовжили фіксувати пошкодження інфраструктури через ворожі обстріли. Без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.