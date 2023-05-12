Економіка Британії у березні скоротилася через страйки працівників

Британія закінчила перший квартал року з незначним зростанням у 0,1% у квартальному вимірі, проте у березні скоротилася на 0,3%, зокрема через страйки працівників.

Про це повідомляє BBC, Управління національної статистики Британії (ONS).

Економіка Британії зросла на 0,1% у січні-березні – такими ж темпами, як і наприкінці минулого року. У розрізі місяців, у січні економіка країни зросла на 0,5%, після чого почала сповільнюватися – у лютому залишилася без змін, а у березні скоротилася на 0,3%.

Директор з економічної статистики ONS Даррен Морган пояснив, що в цілому за квартал зростання відбувалося за рахунок ІТ та будівництва, що було частково компенсовано падінням в охороні здоров'я, освіті та державному управлінні, оскільки ці сектори постраждали від страйків.

З точки зору виробництва, сектор послуг зріс на 0,1% за квартал завдяки зростанню в сфері ІТ та зв'язку, а також адміністративному та допоміжному обслуговуванню. Сектор будівництва зріс на 0,7%, тоді як виробничий сектор зріс на 0,1%, зокрема переробна промисловість – на 0,5%.

З точки зору витрат, споживання домогосподарств не продемонструвало зростання в цьому кварталі, тоді як валове нагромадження основного капіталу мало позитивний внесок. Падіння споживання є наслідком стрімкої інфляції та тривалого підвищення облікових ставок Банку Англії.

Нагадуємо:

У четвер Банк Англії підвищив процентні ставки на чверть пункту до 4,5%, оскільки він прогнозує, що інфляція залишатиметься вищою довше, ніж очікувалося раніше, а економіка буде працювати сильніше.

У лютому Британія внаслідок масових страйків працівників втратила 348 тисяч робочих днів.







