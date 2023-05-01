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Meta планує випуск облігацій на 7 мільярдів доларів – ЗМІ

Понеділок, 1 травня 2023, 18:51 - Олексій Павлиш

Материнська компанія Facebook - Meta Platforms - планує залучити 7 млрд дол в рамках другого випуску облігацій.

Про це пише Bloomberg News з посиланням на ознайомлене джерело.

Зазначається, що материнська компанія Facebook планує використовувати ці кошти для фінансування капітальних витрат, викупу звичайних акцій, а також для придбань або інвестицій.

Meta, яка не відразу відповіла на запит Reuters про коментарі, минулого року залучила $10 мільярдів у своєму першому випуску корпоративних облігацій.

У середу компанія перевершила очікування щодо прибутку і виручки за перший квартал, а її акції зросли на 13% минулого тижня, додає Reuters.

Нагадаємо:

Материнська компанія Facebook - компанія Meta Platforms - розпочала другий раунд скорочень з 1 500 співробітників у сфері рекрутингу та HR.

Материнська компанія Facebook - Meta Platforms - заявила, що скоротить 10 тисяч робочих місць, ставши першою великою технологічною компанією, яка оголосила про другий раунд масових звільнень на тлі того, що галузь готується до глибокого економічного спаду.

Економічна правда

Meta облігації інвестиції
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