Meta планує випуск облігацій на 7 мільярдів доларів – ЗМІ

Материнська компанія Facebook - Meta Platforms - планує залучити 7 млрд дол в рамках другого випуску облігацій.

Про це пише Bloomberg News з посиланням на ознайомлене джерело.

Зазначається, що материнська компанія Facebook планує використовувати ці кошти для фінансування капітальних витрат, викупу звичайних акцій, а також для придбань або інвестицій.

Meta, яка не відразу відповіла на запит Reuters про коментарі, минулого року залучила $10 мільярдів у своєму першому випуску корпоративних облігацій.

У середу компанія перевершила очікування щодо прибутку і виручки за перший квартал, а її акції зросли на 13% минулого тижня, додає Reuters.

Нагадаємо:

Материнська компанія Facebook - компанія Meta Platforms - розпочала другий раунд скорочень з 1 500 співробітників у сфері рекрутингу та HR.

Материнська компанія Facebook - Meta Platforms - заявила, що скоротить 10 тисяч робочих місць, ставши першою великою технологічною компанією, яка оголосила про другий раунд масових звільнень на тлі того, що галузь готується до глибокого економічного спаду.

Економічна правда