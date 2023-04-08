Україна запросила в Індії обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури

Наступного тижня перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова відвідає столицю Індії Делі, де обговорить питання надання гуманітарної допомоги, зокрема обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє The Hindu.

Видання зазначає, що Україна звернулася до Індії з проханням надати більше гуманітарної допомоги, включаючи фармацевтичні препарати, медичне обладнання та енергетичне обладнання, для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої під час війни.

Крім того, заступниця міністра запросить прем'єр-міністра Моді до Києва та закликатиме Індії долучитись до "Формули миру з 10 пунктів" Володимира Зеленського.

Наразі остаточні домовленості ще обговорюються, але джерела видання підтвердили, що Еміне Джапарова прибуде до Делі в понеділок і проведе міжвідомчий діалог, а також зустрінеться зі ЗМІ та аналітичними центрами в столиці з метою зміцнення підтримки України в Індії.

Нагадаємо:

Кінцева ціна, яку Індія платить за російську нафту, включає доставку, страхування та інші витрати після прибуття в її порти, і у січні становила $79,80 за барель.

Індійські компанії використовують глобальну платіжну систему SWIFT для розрахунків у доларах з Росією, хоча багато російських банків заблоковано в мережі через санкції Заходу.