Danone може вивести з російського ринку бренди Activia, Alpro і Actimel – ЗМІ

Французький виробник молочних продуктів Danone планує вивести з російського ринку свої міжнародні бренди, такі як Activia, Alpro і Actimel.

Про це пишуть "Известия" із посиланням на джерела на ринку.

Представник "Danone Росія" підтвердив, що компанія вивчає "різні можливості того, як зробити міжнародні бренди більш релевантними для локального ринку".

У жовтні 2022 року Danone оголосила про рішення відмовитися від контролю над бізнесом із виробництва молочних продуктів у Росії. Компанія не уточнила, хто отримає її активи, але зазначила, що після закриття угоди бізнес буде деконсолідовано.

На початку березня минулого року Danone заявляла, що не має наміру йти з російського ринку, проте вже за кілька днів після цього повідомила, що призупинить усі інвестиційні проєкти в Росії, зберігши виробництво молочної продукції та дитячого харчування.

Поки що немає точних даних про процес передання частини бізнесу Danone російському власнику, тому складно передбачити, як розвиватиметься ситуація, зазначили опитані виданням експерти. Глава Streda Consulting Олексій Груздєв зазначив, що зараз Danone тестує розширення лінійки під брендом "Простоквашино", "нещодавно на полицях з'явилися йогурти, сирки та інша десертна продукція".

Однак, за словами Груздєва, можливі й інші варіанти, наприклад, компанія може дозволити використання в Росії співзвучних глобальним брендам назв, наприклад, "Активія" замість "Активіа".

Нагадуємо:

Французький виробник молочних продуктів Danone запропонував потенційним інвесторам контроль над частиною активів у РФ з умовою зворотного викупу.

Французька компанія Danone у жовтні 2022 року оголосила про своє рішення розпочати процес передачі ефективного контролю над бізнесом з виробництва основних молочних та рослинних продуктів в Росії.

Французька компанія з виробництва продуктів харчування Danone у квітні припинила імпорт у РФ мінеральної води Evian та продукції рослинного походження Alpro.

Раніше повідомлялося, що французька продовольча група Danone розглядає можливі шляхи відходу з Росії після оприлюднення свідчень про вбивства мирних жителів у місті Буча.

Економічна правда