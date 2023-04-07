Передача Україні $3 мільярдів від продажу "Челсі" знову затримується

Попри те, що фонд, який створюється для передачі Україні 2,9 млрд дол від продажу Романом Абрамовичем футбольного клубу "Челсі", майже готовий, у Британії затягується процес узгодження.

Про це повідомляє Bloomberg.

Йдеться про фонд на суму 2,34 мільярда фунтів (2,9 млрд дол), створений на кошти від продажу підсанкційним російським олігархом Романом Абрамовичем. Суму витратять на гуманітарні проєкти, що підтримують медичні, освітні та житлові програми для українців.

Фонд майже готовий до запуску та визначився з кандидатурою голови правління, але схвалення урядом Британії триває довше, ніж очікувалося, заявив ексдиректор ЮНІСЕФ у Британії та виконувач обов'язків директора фонду Майк Пенроуз.

"Існують складнощі та затримки, пов'язані з політичним схваленням як між Британією та ЄС, так і в самій Британії"", – зазначив Пенроуз.

За його словами, бюрократичні процедури для створення фонду вже виконані. Зокрема, є кандидатура генерального секретаря Норвезької ради у справах біженців Яна Егеланда на посаду голови, міжнародний шорт-лист кандидатів до складу правління з семи членів та кандидатури інвестиційних менеджерів, які керуватимуть грошима.

Проте жодних рішень не ухвалюватимуть, поки у Британії не погодять надходження коштів.

За словами співрозмовника агентства, ЄС надав відповідним сторонам юридичне роз’яснення щодо застосування санкцій, і подальшої роботи з їхнього боку не очікується.

Практичні аспекти надання допомоги виявилися дуже складними, пояснює інший співрозмовник агентства, і ще потрібно вирішити низку проблем, перш ніж Україна зможе побачити ці гроші. Проте коли це станеться, невідомо.

План полягає в тому, що кошти від угоди, які зараз знаходиться на замороженому рахунку, мають будуть перераховані до нового фонду. Після створення він повинен буде подати заявку на отримання ліцензії на доступ до коштів в Управління з виконання фінансових санкцій Британії.

Уряд країни повинен буде оцінити заявку на отримання ліцензії з точки зору ризиків обходу санкцій, що може зайняти значний проміжок часу.

Використання санкційних активів є юридично складним питанням. ЄС нещодавно запропонував зобов’язання для банків повідомляти про заарештовані активи Центробанку РФ, а законодавство блоку теоретично дозволяє інвестувати ці активи для допомоги Україні.

Але застосування подібного механізму до активів фізичних та юридичних осіб, що потрапили під санкції, може бути проблематичним, оскільки обмеження передбачені як тимчасові.

Кошти "Челсі", натомість, відносяться до іншої категорії, адже Абрамович сам запропонував створити благодійний фонд під час оголошення продажу ФК.

Нагадуємо:

У січні повідомлялося, що британський уряд близький до того, щоб передати 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, виручених від продажу ФК "Челсі" російським олігархом Романом Абрамовичем, до фонду для України, але має отримати остаточне схвалення ЄС.

У травні торік угода з продажу англійського ФК "Челсі" американському консорціуму на чолі з Тоддом Боелі була закрита. Із 2003 року клубом володів російський бізнесмен Роман Абрамович.