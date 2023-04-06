Власник Zara Inditex продає свій російський бізнес компанії з ОАЕ

Компанія Inditex, до якої входять такі бренди одягу як Zara та Bershka, отримала дозвіл від російської влади на продаж свого бізнесу в РФ – його викупить компанія з ОАЕ Daher Group.

Про це повідомляє Financial Times.

З минулого року кожна західна компанія, що продає чи передає свій бізнес в РФ, повинна отримати погодження російської комісії з іноземних інвестицій. Наприкінці березня Inditex, який є найбільшим у світі ритейлером одягу, отримав такий дозвіл. Наразі сама угода ще не проведена.

Згодом про угоду оголосив заступник міністра торгівлі РФ Віктор Євтухов. Він описав компанію, що купує російський бізнес Inditex, як компанію, що "має офіс в одній з [дружніх до Росії] країн". За даними джерел FT, покупець є "дочкою" компанії Daher Group, яку створили для цієї угоди.

Раніше Inditex оголосив про попередню угоду з Daher. Компанія призупинила діяльність в РФ після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У російських ЗМІ, натомість, регулярно з’являлися повідомлення про нібито очікуване відкриття магазинів компанії під новими назвами.

Згідно з річним звітом за 2022 рік, Inditex, до брендів якої також належать Bershka і Pull&Bear, мала 514 магазинів у Росії, з яких 245 були продані. Очікується, що решта магазинів компанії в країні закриються.

Генеральний директор Inditex Оскар Гарсія заявив у березні, що компанія залишається готовою повернутися до Росії, якщо "ситуація зміниться", але визнав, що це навряд чи станеться скоро.

Раніше Росія була другим найбільшим ринком Inditex за кількістю магазинів.