Попит на вживані іномарки зростає – асоціація

У березні український автопарк поповнили 14,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків - це на 6% більше, ніж у лютому.

Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".

"Найбільш популярним автомобілем серед ввезеного секонд-хенду залишається Renault Megane. Упродовж місяця на українські номери перейшли 1155 авто цієї моделі", - йдеться у повідомленні.

Далі йде Volkswagen Golf - 1030 шт. Замикає топ-3 Skoda Octavia - 820 шт.

Також у топ-5 місяця залишились Volkswagen Passat (641 шт.) та Ford Focus (384 шт.).

Середній вік вживаних авто, що у березні перейшли на українські номери становить 11 років, а найстарішим автомобілем був MERCEDES-BENZ S 1993 року випуску, додали в асоціації.

Загалом з початку року свою першу реєстрацію в Україні отримали майже 39,2 тис уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону, що у три з половиною рази більше за реалізацію нових машин за той самий період.

Нагадаємо:

У березні український автопарк поповнили 1908 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV) - порівняно з лютим кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась на 13%.

У березні українці придбали та зареєстрували 4511 нових легкових авто, що у 8 разів більше, ніж в аналогічний період у 2022 році.

Економічна правда