За березень українці придбали понад 4,5 тисячі нових авто

У березні українці придбали та зареєстрували 4511 нових легкових авто, що у 8 разів більше, ніж в аналогічний період у 2022 році.

Про це повідомляє Асоціація автомобілевиробників "Укравтопром".

Споживча активність відносно попереднього місяця на авторинку зросла на 21%.

У березня японська марка Toyota привернула до себе найбільше покупців – 648 реєстрацій.

Другою була французька марка Renault – 438 реєстрацій.

Третьою найпопулярнішою маркою виявився Volkswagen – 432 проданих авто.

На четвертому місці BMW з результатом 355 од.

Замикає п'ятірку березня Skoda – 346 авто.

Кросовер RENAULT Duster став Бестселером першого місяця весни на українському ринку нових легковиків – 414 покупців.

Зазначається, що всього в І кв. 2023 року в Україні було зареєстровано 11,2 тис. нових легкових автомобілів, майже стільки ж, що й торік.

Нагадаємо:

У лютому українці придбали 413 нових електромобілів - з січня продажі зросли на 40%.

У лютому в Україні було реалізовано більше 2,7 тис нових легкових авто, порівняно з лютим 2022 року ринок нових легковиків зменшився майже удвічі, а відносно січневого результату цього року - на 8%.

Економічна правда.