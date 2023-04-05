Український ринок електромобілів омолоджується: топ-5 моделей березня

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У березні український автопарк поповнили 1908 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV) - порівняно з лютим кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась на 13%.

Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що із загальної кількості 1908 електромобілів, зареєстрованих у березні, 525 од. - нових, і 1383 од. - вживаних.

"Попит на нові електромобілі збільшився на 27%, а на імпортований секонд-хенд на 8%. Отже, частка нових машин в березневих реєстраціях BEV склала 28% проти 24% у лютому", - йдеться у повідомленні.

Лідером ринку у березні серед нових електрокарів був Volkswagen ID.4 - 149 шт. На другому місці - DongGeng\Honda M-NV - 100 од.

Замикає топ-3 Volkswagen ID.6 - 28 од. Також у топ-5 Honda e - 24 од., та DongFeng M5 EV - 22 од.

Серед вперше зареєстрованих вживаних електромобілів лідирує Nissan Leaf - 276 од, далі йде Volkswaen ID.4 - 146 од., замикає топ-3 Tesla Model 3 - 137 од.

Нагадаємо:

У березні українці придбали та зареєстрували 4511 нових легкових авто, що у 8 разів більше, ніж в аналогічний період у 2022 році.

Економічна правда