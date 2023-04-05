Забезпечене БЕБ відшкодування коштів перевищує цифри прокуратури в 17 разів - Мельник

Торік Бюро економічної безпеки забезпечило відшкодування за кримінальними провадженнями 560 мільйонів гривень, однак за звітністю Офісу генпрокурора - лише 33,3 мільйони гривень через різницю підходів до розрахунків.

Про це повідомив голова БЕБ Вадим Мельник в колонці на ЕП.

Топпосадовець поділився результатами роботи Бюро - за ініціативи відомства було арештовано активи росіян на понад 41 млрд грн та вилучені з обігу тисячі тонн нелегальної підакцизної продукції.

Крім цього, за результатами продажу АРМА 42 тис тонн арештованого БЕБ аміаку у бюджет надійшло понад 1,32 млрд грн. З них на 600 млн грн придбано військові облігації.

Від арештованих відомством вагонів, "Укрзалізниця" на кінець 2022 року отримала дохід - 1,7 млрд грн.

"Лише за 3 місяці цього року за всіма кримінальними провадженнями відшкодовано до бюджету 700 млн грн. До речі, саме навколо останньої цифри найбільше маніпуляцій. Причина – різні форми звітності", - додає Мельник.

За його словами, звітність Офісу Генерального прокурора (форма державної статистичної звітності N 1 СЛ) враховує відшкодування коштів до бюджету лише за завершеними кримінальними провадженнями, які вже направлені до суду.

"Але часто відшкодування відбувається ще на етапі досудового розслідування. Останній приклад – 605 млн гривень, які сплатило ПАТ "Укртатнафта" у період з грудня 2022 по лютий 2023 року, і які ще не відображені у цьому статистичному звіті, адже провадження ще розслідується.

За звітністю, яку використовує ОГП, детективи Бюро у 2022 році забезпечили відшкодування 33,3 млн грн, але фактично ця цифра у 17 разів вища – 560 млн грн. Ці кошти вже працюють на нашу економіку та потреби ЗСУ", - резюмував він.

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Нагадуємо:

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру колишньому директору "Укртатнафти", який перебуває під вартою, в ухиленні від сплати ще 687 мільйонів гривень податків. Компанія додатково перерахує в бюджет несплачені кошти.