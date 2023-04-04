L’Oréal купує австралійський бренд косметики Aesop та приєднується до "люксових"

Французька L’Oréal погодилась придбати австралійський бренд косметики класу люкс Aesop за 2,53 мільярда доларів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Угода завершує кілька місяців переговорів, оскільки інші компанії, включаючи приватну інвестиційну компанію Permira та китайську інвестиційну компанію Primavera Capital, також виявили інтерес до австралійського бренду, що належить бразильській Natura & Co.

Таким чином L’Oreal приєднується до групи розкішних брендів, таких як Lancome та Yves Saint Laurent, оскільки французька компанія робить ставку на продовження руху до високоякісної косметики.

"Ця угода знаменує собою зміну стратегії M&A L’Oreal, яка зазвичай орієнтована на Останніми місяцями компанія L’Oreal купила Skinbetter Science, американський виробник кремів для догляду за шкірою, які розповсюджуються через лікарів, щоб розширити ще один сегмент "активної косметики", з такими брендами, як La Roche-Posay і SkinCeuticals.

Для бразильської косметичної фірми Natura угода допоможе скоротити заборгованість і зосередитися на розвитку інших підприємств. Депозитарні розписки Natura в США зросли на 15% наприкінці торгів після оголошення угоди. На торгах у Парижі акції L’Oreal подорожчали менш ніж на 1%.

Нагадуємо:

У березні минулого року косметичний гігант L'Oreal тимчасово закрив свої магазини та онлайн-магазини РФ через вторгнення Росії в Україну.

У листопаді у Міністерстві промисловості та торгівлі Росії стверджують, що бренди косметики і парфумерії Lancome, Yves Saint Laurent та Giorgio Armani повернуться на російський ринок.

L'Oréal Group - найбільший у світі виробник косметики, належить швейцарській компаніï Nestle.