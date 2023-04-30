Україна експортувала майже 90 тисяч МВт-год електроенергії за місяць

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Україна експортувала за квітень 89,7 тис МВт-год електроенергії 6-місячної перерви.

Про це йдеться у даних на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що найбільше електроенергії було експортовано до Молдови – понад 40 тис. МВт-год, до Польщі надійшло 30,4 тис. МВт-год, а до Словаччини – 19,2 тис. МВт-год.

"Щодо Молдови трейдери поступово збільшували броньовану потужність перерізу для експорту і останніми днями бронювали близько 85-95% із 650 МВт запропонованої годинної пропускної спроможності. На ринку стверджують, що більша частина поставленої в Молдову е/е далі йде в Румунію", – йдеться в повідомленні.

"ДТЕК Західенерго" здійснює експорт до Польщі 1800 МВт-год на добу, бронюючи для цього максимальну наразі потужність перетину - по 75 МВт на кожну годину.

Перетин у Словаччину, єдиний оплачуваний трейдерами через великий інтерес до цього напрямку і конкуренцію на ньому, ділили "ДТЕК Західенерго", що викуповувало до 146 МВт із 200 МВт його годинної потужності, "ДЕ Трейдинг" (близько 50 МВт), "ЕРУ Трейдинг", "Ле Трейдінг Україна", "ТЕС" і один раз держенерготрейдер "ЕКУ", який викупив 10 МВт на одну годину.

Нагадаємо:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг, прийняла рішення про позапланову перевірку НЕК "Укренерго" через припинення експорту електроенергії до Словаччини.

"Укренерго" не пропонує з 21 квітня потужність для експорту електроенергії до Словаччини, яка до цього становила 200 МВт на годину та завжди повністю викуповувалась трейдерами.

Секретаріат Енергоспівтовариства розраховує на якнайшвидше відновлення експорту електроенергії до Словаччини, яке призупинено з 21 квітня.

В "Укренерго" заявили, що безперебійному експорту електроенергії до країн Європи наразі перешкоджає відсутність порядку проведення спільних аукціонів з доступу до міждержавних перетинів, а затвердити такий порядок - відповідальність НКРЕКП.

Економічна правда