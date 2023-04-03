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Гендиректор МАГАТЕ знову відвідає РФ для обговорення безпеки Запорізької АЕС

Понеділок, 3 квітня 2023, 20:07 - Олексій Павлиш

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в середу відвідає російський анклав Калінінград, щоб обговорити питання безпеки Запорізької атомної електростанції.

Про це пише CNN із посиланням на представника агентства.

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі відвідає Калінінград у середу в рамках консультацій, спрямованих на забезпечення захисту Запорізької атомної електростанції в Україні під час військового конфлікту", - сказав представник МАГАТЕ.

Ситуація на окупованій атомній станції не покращилася, заявив раніше гендиректор МАГАТЕ, який відвідав об'єкт минулого тижня і вказав на посилення військової активності в цьому районі.

Під час візиту Гроссі заявив, що намагається сформулювати "реалістичні, життєздатні пропозиції", які були б прийнятними для обох сторін.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський відвідав з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі Дніпровську ГЕС та обговорив з ним захист Запорізької АЕС.

Раніше глава МАГАТЕ відвідував Київ та Москву для переговорів восени 2022 року.

Економічна правда

АЕС МАГАТЕ Україна Росія війна
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