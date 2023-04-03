Гендиректор МАГАТЕ знову відвідає РФ для обговорення безпеки Запорізької АЕС
Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в середу відвідає російський анклав Калінінград, щоб обговорити питання безпеки Запорізької атомної електростанції.
Про це пише CNN із посиланням на представника агентства.
"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі відвідає Калінінград у середу в рамках консультацій, спрямованих на забезпечення захисту Запорізької атомної електростанції в Україні під час військового конфлікту", - сказав представник МАГАТЕ.
Ситуація на окупованій атомній станції не покращилася, заявив раніше гендиректор МАГАТЕ, який відвідав об'єкт минулого тижня і вказав на посилення військової активності в цьому районі.
Під час візиту Гроссі заявив, що намагається сформулювати "реалістичні, життєздатні пропозиції", які були б прийнятними для обох сторін.
Нагадаємо:
Президент Володимир Зеленський відвідав з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі Дніпровську ГЕС та обговорив з ним захист Запорізької АЕС.
Раніше глава МАГАТЕ відвідував Київ та Москву для переговорів восени 2022 року.
Економічна правда