Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув на окуповану ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прибув на Запорізьку АЕС - це його другий візит на станцію, відтоді як її окупували росіяни.

Про це повідомляє "Енергоатом".

"Цього разу Рафаель Гроссі планує побачити, як змінилася ситуація на ЗАЕС, поспілкуватися з атомниками, які її експлуатують, а також виступити гарантом ротації членів постійної місії Агентства, яка працює на Запорізькій АЕС із вересня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський відвідав з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі Дніпровську ГЕС та обговорив з ним захист Запорізької АЕС.

Раніше повідомлялось, що генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі приїде на Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).

Економічна правда