Зеленський зустрівся з гендиректором МАГАТЕ: разом відвідали Дніпровську ГЕС

Президент Володимир Зеленський відвідав з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі Дніпровську ГЕС та обговорив з ним захист Запорізької АЕС.

Про це Гроссі написав у Twitter.

"Зустрілися із Володимиром Зеленським сьогодні у Запоріжжі, де мали змістовний обмін думками щодо захисту Запорізької АЕС та її персоналу. Я підтвердив повну підтримку МАГАТЕ ядерних об'єктам України", - написав Гроссі.

I met 🇺🇦 @ZelenskyyUa today in Zaporizhzhya City & had a rich exchange on the protection of the #Zaporizhzhya NPP and its staff. I reiterated the full support of the @IAEAorg to #Ukraine ’s nuclear facilities. pic.twitter.com/fSPIMnYfhL

The #Dnieper hydroelectric station is an essential part of the system that sustains the nuclear safety of the #Zaporizhzhya nuclear power plant. 🇺🇦@ZelenskyyUa showed me the recent damage suffered by the dam pic.twitter.com/sOwEngvrx2