Зеленський зустрівся з гендиректором МАГАТЕ: разом відвідали Дніпровську ГЕС

Фото: Twitter Гроссі

Президент Володимир Зеленський відвідав з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі Дніпровську ГЕС та обговорив з ним захист Запорізької АЕС.

Про це Гроссі написав у Twitter.

"Зустрілися із Володимиром Зеленським сьогодні у Запоріжжі, де мали змістовний обмін думками щодо захисту Запорізької АЕС та її персоналу. Я підтвердив повну підтримку МАГАТЕ ядерних об'єктам України", - написав Гроссі.

I met 🇺🇦@ZelenskyyUa today in Zaporizhzhya City & had a rich exchange on the protection of the #Zaporizhzhya NPP and its staff. I reiterated the full support of the @IAEAorg to #Ukraine’s nuclear facilities. pic.twitter.com/fSPIMnYfhL March 27, 2023

The #Dnieper hydroelectric station is an essential part of the system that sustains the nuclear safety of the #Zaporizhzhya nuclear power plant. 🇺🇦@ZelenskyyUa showed me the recent damage suffered by the dam pic.twitter.com/sOwEngvrx2 — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 27, 2023

"Дніпровська гідроелектростанція є невід'ємною частиною системи, що забезпечує ядерну безпеку Запорізької атомної електростанції. Президент Зеленський показав мені нещодавні пошкодження", - додав він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі приїде на Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).

Економічна правда