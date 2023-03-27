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Зеленський зустрівся з гендиректором МАГАТЕ: разом відвідали Дніпровську ГЕС

Понеділок, 27 березня 2023, 16:48 - Економічна правда
 
Фото: Twitter Гроссі

Президент Володимир Зеленський відвідав з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі Дніпровську ГЕС та обговорив з ним захист Запорізької АЕС.

Про це Гроссі написав у Twitter.

"Зустрілися із Володимиром Зеленським сьогодні у Запоріжжі, де мали змістовний обмін думками щодо захисту Запорізької АЕС та її персоналу. Я підтвердив повну підтримку МАГАТЕ ядерних об'єктам України", - написав Гроссі.

"Дніпровська гідроелектростанція є невід'ємною частиною системи, що забезпечує ядерну безпеку Запорізької атомної електростанції. Президент Зеленський показав мені нещодавні пошкодження", - додав він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі приїде на Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).

Економічна правда

ГЕС МАГАТЕ Зеленський АЕС
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