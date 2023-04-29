Ердоган і Генсек ООН обговорили продовження "зернової ініціативи"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, в ході якої було обговорено війну РФ проти України та продовження "зернової ініціативи".

Про це повідомляє директорат з комунікації адміністрації президента Туреччини.

Зазначається, що Ердоган підкреслив важливість продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Також лідер Туреччини висловив готовність взяти участь у складі міжвідомчої делегації у робочій групі, яка буде створена у разі досягнення домовленості щодо аміакопроводу.

Крім цього сторони обговорили можливості залучення турецької сторони до вирішення конфлікту в Судані.

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Нагадаємо:

Представники України та Туреччини у ході зустрічі дійшли згоди щодо поновлення реєстрації та інспектування суден, що заходять до українських портів.

Поставки зернових через "зерновий коридор" залишаються призупиненими другий день день поспіль, адже РФ порушує умови інціативи.

Російська сторона 17 квітня вдруге заблокувала інспекції суден у територіальних водах Туреччини.

Віцепрем’єр України Олександр Кубраков у вівторок на запрошення турецького міністра оборони Хулусі Акара вирушить до Туреччини, аби обговорити Чорноморську зернову ініціативу.