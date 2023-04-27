Hyundai готується продати свої заводи в Росії – ЗМІ

Південнокорейський автовиробник Hyundai Motor Co планує вийти з Росії і продати свої заводи казахстанській компанії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на південнокорейське ЗМІ MBC.

Переговори про продаж заводів Hyundai в Росії знаходяться на завершальній стадії, зазначають у ЗМІ, та наразі компанія чекає остаточного схвалення від уряду РФ.

"Це правда, що тривають дискусії щодо продажу, але ще нічого не вирішено", - заявили в Hyundai Motor, передає MBC.

У коментарі Reuters Hyundai Motor повідомив, що розглядає різні сценарії майбутнього свого бізнесу в Росії, додавши, що поки що жодного рішення не прийнято.

Hyundai Motor разом з дочірньою компанією Kia Corp входить до топ-10 найбільших автовиробників світу за обсягом продажів і виробляла в Росії близько 200 тис автомобілів на рік, що становить близько 4% її глобальних виробничих потужностей.

Нагадуємо:

Повідомлялось, що південнокорейський автоконцерн Hyundai Motor Company розглядаєваріанти призупинення діяльності в Росії, які можуть включати продаж свого тамтешнього заводу.

Автоконцерн Hyundai вирішив призупинити проєкт реконструкції колишнього автозаводу General Motors в Петербурзі, в який планували вкласти 36 млрд рублів.