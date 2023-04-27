На "Укрпошті" призначили нову наглядову раду: "зникли" Бернацька та Прасолова

Уряд опублікував розпорядження, якою погодив переможців відбору на посади членів наглядової ради "Укрпошти" – серед призначених осіб зникли Наталія Бернацька та Крістіна Прасолова.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів №371-р.

Так, на посадах членів наглядової ради "Укрпошти" погодили таких осіб:

Абдрасілов Рінат : ексдиректор Киргизької біржі, Старший партнер Cambridge Management Consulting за напрямком Стратегія та цифрова трансформація для банківської справи та фінтеху;

Карновскі Якуб: директор інвестфонду Luma Investment, до перепризначення вже був членом наглядової ради "Укрпошти", нині – член НР " Укрзалізниці ". У ролі експерту від Світового банку брав участь у реформуванні залізниць у Таїланді, Саудівській Аравії та інших;

Керрол Ґері Джон: Британія, поштовий бізнес;

Малинська Олена: ексголова правління Банку Кредит Дніпро часів володіння банком Віктора Пінчука;

Мітюков Ігор: був ексголовою наглядової ради Національного депозитарію, у 2019 році уряд призначив його незалежним членом НР Ощадбанку, але не був погоджений НБУ і зрештою звільнений.

Щодо представників держави в наглядовій раді, ними стали:

Гура Костянтин: очільник Держенергоефективності, до призначення – перший заступник голови відомства;

Сергій Деркач : заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, до призначення у 2023 році – заступник керівника апарату та керівник Департаменту запобігання та виявлення корупції у НАЗК.

У березні Міністерство економіки повідомило про призначення на посади представників держави у НР Укрпошти першої ексзаступниці міністра юстиці та фігурантки справи про "Золотий Мандарин Ойл" Наталії Бернацької, а також Крістіни Прасолової – першої ексзаступниці очільника Нацдепозитарію та ексзаступницю міністра економіки. Остання також є донькою Ігоря Прасолова – ексміністра економічного розвитку і торгівлі часів Януковича, який на початку нульових був головою СКМ Ріната Ахметова.

Натомість в розпорядженні від 25 квітня Бернацької та Прасолової немає.





