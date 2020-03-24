НБУ не погодив ексміністра фінансів Мітюкова на посаді члена наглядової ради Ощадбанку
Національний банк відмовив в узгодженні на посаду члена наглядової ради державного Ощадбанку екс-міністра фінансів Ігоря Мітюкова.
Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі регулятора.
Деталі відмови прес-служба НБУ надасть пізніше.
Як повідомлялося, в кінці листопада 2019 року Кабінет міністрів затвердив призначення трьох незалежних членів наглядової ради Ощадбанку, в тому числі Мітюкова.
А в грудні минулого року оновлена наглядова рада фінустанови обрала його заступником голови НР Ощадбанку.
Прес-служба Ощадбанку повідомляла, що Мітюков має більше 40 років досвіду роботи в різних фінансових і урядових установах. З 2008-го по 2014 рік він працював керуючим директором інвестиційного банку Morgan Stanly і очолював його український офіс.
У листопаді 2016 року був призначений головою наглядової ради ПАТ "Національний депозитарій України".
Нагадуємо:
Державний Ощадбанк 3-4 грудня провів засідання оновленого складу наглядової ради банку, головою наглядової ради обрали Байбу Апін.
Читайте також: НБУ та Ощадбанк в клінчі. Чому Нацбанк забракував наглядову раду банку
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua