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НБУ не погодив ексміністра фінансів Мітюкова на посаді члена наглядової ради Ощадбанку

Вівторок, 24 березня 2020, 18:33
 

Національний банк відмовив в узгодженні на посаду члена наглядової ради державного Ощадбанку екс-міністра фінансів Ігоря Мітюкова.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі регулятора.

Деталі відмови прес-служба НБУ надасть пізніше.

Як повідомлялося, в кінці листопада 2019 року Кабінет міністрів затвердив призначення трьох незалежних членів наглядової ради Ощадбанку, в тому числі Мітюкова. 

А в грудні минулого року оновлена наглядова рада фінустанови обрала його заступником голови НР Ощадбанку.

Прес-служба Ощадбанку повідомляла, що Мітюков має більше 40 років досвіду роботи в різних фінансових і урядових установах. З 2008-го по 2014 рік він працював керуючим директором інвестиційного банку Morgan Stanly і очолював його український офіс. 

У листопаді 2016 року був призначений головою наглядової ради ПАТ "Національний депозитарій України".

Нагадуємо:

Державний Ощадбанк 3-4 грудня провів засідання оновленого складу наглядової ради банку, головою наглядової ради обрали Байбу Апін.

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