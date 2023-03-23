Уряд затвердив наглядову раду Укрпошти
Четвер, 23 березня 2023, 11:25 -
Кабінет міністрів затвердив на посади членів наглядової ради "Укрпошти" сімох переможців відбору: п’ятьох незалежних членів та двох представників держави.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
Так, незалежними членами наглядової ради Укрпошти стали:
- Абдрасілов Рінат (Киргизстан, Старший партнер Cambridge Management Consulting, Велика Британія);
- Карновскі Якуб (Польща, досвід роботи в "Укрпошта" та УЗ);
- Керрол Ґері Джон (Велика Британія, поштовий бізнес);
- Малинська Олена Олександрівна (Україна, стратегічний менеджмент);
- Мітюков Ігор Олександрович (Україна, фінансовий менеджмент).
Щодо представників держави в наглядовій раді, призначено:
- Бернацьку Наталію (Україна, професор господарського та трудового права);
- Прасолову Крістіну (Україна, економіст).
Зазначається, що на конкурс до наглядової подали документи 131 особа, а на фінальній стадії відбору Номінаційним комітетом було заслухано 18 осіб з короткого списку претендентів – на 7 посад.