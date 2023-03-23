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Уряд затвердив наглядову раду Укрпошти

Четвер, 23 березня 2023, 11:25 - Економічна правда

Кабінет міністрів затвердив на посади членів наглядової ради "Укрпошти" сімох переможців відбору: п’ятьох незалежних членів та двох представників держави.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Так, незалежними членами наглядової ради Укрпошти стали:

  • Абдрасілов Рінат (Киргизстан, Старший партнер Cambridge Management Consulting, Велика Британія);
  • Карновскі Якуб (Польща, досвід роботи в "Укрпошта" та УЗ);
  • Керрол Ґері Джон (Велика Британія, поштовий бізнес);
  • Малинська Олена Олександрівна (Україна, стратегічний менеджмент);
  • Мітюков Ігор Олександрович (Україна, фінансовий менеджмент).

Щодо представників держави в наглядовій раді, призначено:

  • Бернацьку Наталію (Україна, професор господарського та трудового права);
  • Прасолову Крістіну (Україна, економіст).

Зазначається, що на конкурс до наглядової подали документи 131 особа, а на фінальній стадії відбору Номінаційним комітетом було заслухано 18 осіб з короткого списку претендентів – на 7 посад.

Економічна правда
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