Disney розпочинає другу хвилю звільнень для скорочення витрат - ЗМІ

Walt Disney у понеділок розпочне другу хвилю масштабних звільнень у рамках скорочення 7 тисяч робочих місць та економії 5,5 мільярда доларів на витратах.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Представники Disney розповіли, що компанія скоротить "кілька тисяч" робочих місць до четверга, а останній раунд скорочень доведе загальну кількість скорочених робочих місць до 4000.

Згідно з джерелами, скорочення відбудуться в бізнес-сегментах компанії, включаючи Disney Entertainment, ESPN і Disney Parks, Experiences and Products, але не очікується, що вони вплинуть на працівників, які працюють у парках і на курортах.

У внутрішній записці, йдеться, що повідомлення про звільнення триватимуть протягом наступних кількох днів.

"Команди вищого керівництва старанно працювали над визначенням нашої майбутньої організації, і нашим головним пріоритетом було правильно це зробити, а не швидко", — написали співголови Disney Entertainment Алан Бергман і Дана Уолден у пам’ятці для співробітників.

Нагадуємо:

Про початок скорочень 7 тисяч працівників американської Walt Disney стало відомо наприкінці березня.

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's тимчасово закриває свої офіси в США, оскільки готується повідомити співробітників компанії про звільнення в рамках ширшої реструктуризації компанії.