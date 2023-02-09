Henkel хоче продати бізнес в Росії до кінця першого кварталу року

Німецька компанія Henkel AG збирається продати бізнес у Росії в першому кварталі.

Про це заявив гендиректор Карстен Кнобель в інтерв'ю журналу WirtschaftsWoche, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми прагнемо завершення (продажу – ЕП) у першому кварталі 2023 року. Ми проводимо останні переговори", - сказав він.

Він додав, що процес виходу з ринку є дуже складним, а контракт підписується не просто покупцем та продавцем.

За його словами, є велика кількість вимог з боку російської влади, яких необхідно дотримуватися.

Компанія вже списала 200 млн євро втрат у Росії. У звітності Henkel операції в РФ оцінено приблизно в пів млрд євро.

"За нинішніх умов ми, безумовно, не зможемо реалізувати бізнес за його реальною вартістю. Подальші списання залежать від того, якою буде ціна продажу", - додав СЕО Henkel.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що німецький хіміко-промисловий концерн Henkel планує остаточно піти з Росії до кінця 2022 року, робота з виходу з російського бізнесу ще триває.

Німецький хіміко-промисловий концерн Henkel перевів російські та білоруські активи до категорії "на продаж".

У квітні 2022 року Henkel заявляла про рішення ініціювати процес відходу компанії з російського ринку.

До портфелю брендів Henkel входять марки Persil, Bref, Pril, "Ласка", Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеї "Момент", Loctite тощо.