СБУ заарештувала газ Новинського на 144 мільйони

Суд за матеріалами Служби безпеки України наклав арешт на 18 млн кубометрів газу вартістю понад 144 млн грн, що належали компаніям підсанкційного олігарха Вадима Новинського.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Компанії Новинського зберігали у сховищах АТ "Укртрансгаз" 18 млн кубометрів газу, на які і було накладено арешт.

За даними СБУ, компанії олігарха намагались відчужити цей газ на користь третіх осіб для уникнення санкцій Ради національної безпеки та оборони. Так, Новинський перереєстрував власні газовидобувні підприємства на декількох афілійованих осіб, які безпосередньо пов’язані з РФ.

Для реалізації схеми він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів. Співробітники СБУ викрили злочинну схему і заблокували її.

Загальна вартість арештованих обсягів блакитного палива перевищує 144 млн грн, зазначають правоохоронці.

У межах кримінального провадження за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадуємо:

З січня екснардеп Вадим Новинський знаходиться під українськими санкціями. Напередодні відповідного рішення РНБО інвестиційно-промислова група Smart Holding оголосила про зміну власника, яким до того моменту був Новинський.

Раніше Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заявили про арешт майна підсанкційного проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору.