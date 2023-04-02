ОПЕК+ не зменшить видобуток нафти через потрясіння на ринку, спричинених банківською кризою

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Організація країн-експортерів нафти ОПЕК+ все ще вважає, що найкращою відповіддю на зростаючу невизначеність на нафтовому ринку є утримання своїх позицій щодо видобутку.

Про це пише Bloomberg.

Минулого місяця банківська криза призвела до падіння ф'ючерсів на нафту до 15-місячного мінімуму близько 70 доларів за барель у Лондоні. Тоді з'явилися припущення, що Саудівська Аравія та її партнери можуть втрутитися, щоб підтримати ринок, скоротивши видобуток.

Але, попри всі потрясіння, ОПЕК+ демонструє всі ознаки того, що вона зберігає спокій. Саудівці публічно заявили, що коаліція з 23 країн повинна підтримувати рівень видобутку на стабільному рівні протягом усього року.

Побоювання щодо фінансового зараження відступають, і увага знову повертається до відновлення попиту на нафту в Китаї, а також до тиску на видобуток в Росії після її вторгнення в Україну. Ф'ючерси на нафту різко зросли майже до 80 доларів за барель.

Перспективи нафтового ринку, з якими стикається Організація країн-експортерів нафти та її партнери, залишаються похмурими.

"Впевненість у тому, що ціни повернуться до 100 доларів за барель, яка була поширена в нафтовій галузі на початку року, розвіялася, оскільки російський експорт виявився стійким до міжнародних санкцій. Схоже, що в цьому кварталі світова пропозиція буде надлишковою", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, за даними Міжнародного енергетичного агентства в Парижі, світовий попит на нафту цього року зросте до рекордних 102 млн барелів на день, що призведе до дефіциту на ринку влітку цього року.

Крім того, РФ, яка є членом ОПЕК+, оголосила про скорочення видобутку на 500 000 барелів на день цього місяця у відповідь на санкції і пообіцяла утримати це скорочення до червня.

Також подальші перебої відчуваються в Іраку, який є членом ОПЕК. Відновлений юридичний спір між Багдадом і північним курдським регіоном країни блокує близько 400 000 барелів нафти на день, які зазвичай надходили б через Туреччину на міжнародні ринки.

Нагадаємо:

Ціни на нафту виросли більш ніж на 1% в середу, 15 березня, відновившись після падіння попереднього дня, після того, як ОПЕК переглянула прогноз споживання в Китаї в бік збільшення.

Китай покриє майже половину цьогорічного зростання попиту на нафту після пом'якшення ковідних обмежень, але скорочення виробництва ОПЕК+ може спричинити дефіцит нафтопродуктів в другому півріччі.