Новини 19 квітня: у Коломойського забрали "золоту жилу", Ryanair готується запустити в Україні 30 маршрутів

Про Коломойського. Суд передав в управління АРМА акції однієї з найбільших газовидобувних компаній України "Укрнафтобуріння", що належала Ігорю Коломойському, Віталію Хомутинніку та Павлу Фуксу.

Про зерно. Представники України та Туреччини у ході зустрічі дійшли згоди щодо поновлення реєстрації та інспектування суден, що заходять до українських портів.

Про Болгарію. Болгарія ввела тимчасову заборону на імпорт продовольства з України, за винятком транзитних товарів.

Про Ryanair. Головний виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що лоукостер готовий швидко відновити роботу в Україні, як тільки стане безпечно літати.

Про Новинського. Міністерство юстиції скасувало реєстраційні дії щодо змін кінцевих бенефіціарних власників "Смарт-Холдинг", "Укргазвидобуток" та "Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед" Вадима Новинського.

Ексклюзив ЕП

Що не так з пенсіями військовим

На що можуть розраховувати військові при виході на пенсію, які пільги держава пообіцяла військовослужбовцям та сім'ям загиблих Героїв та як усе це профінансувати.