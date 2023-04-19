Meta проведе чергову хвилю масових скорочень – ЗМІ

Компанія Meta у середу проведе чергову хвилю масових звільнень - вони зачеплять широке коло технічних команд, в тому числі тих, що працюють над Facebook, Instagram, Reality Labs і WhatsApp.

Про це пише Vox із посиланням на на кілька джерел, які працюють в компанії.

У внутрішній записці, розміщеній на дошці оголошень співробітників Meta у вівторок ввечері і з якою ознайомилось Vox, компанія повідомила співробітникам, що звільнення почнуться в середу і торкнуться широкого кола технічних команд, в тому числі тих, що працюють над Facebook, Instagram, Reality Labs і WhatsApp.

Представник Meta підтвердив, що повідомлення було надіслано співробітникам, але відмовився від подальших коментарів. За словами одного з джерел, скорочення можуть стосуватися близько 4 тисяч робочих місць.

"Це буде важкий час, оскільки ми прощаємося з друзями і колегами, які зробили такий великий внесок у розвиток Meta", - йдеться в повідомленні керівника відділу HR Meta Лорі Голер, .

Meta також просить співробітників у Північній Америці, чия робота дозволяє це зробити, працювати вдома в середу, щоб дати людям "час обміркувати новини".

Звільнення відбулися після того, як у березні генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив, що компанія скоротить ще 10 тис робочих місць у найближчі місяці, після того, як у листопаді вже скоротила 11 тисяч.

Раніше Цукерберг заявляв, що скорочення в квітні торкнуться технічних відділів, а ще один запланований раунд скорочень у травні торкнеться бізнес-частини компанії.

Наприкінці минулого року в Meta, яка є материнською компанією Facebook, Instagram і WhatsApp, працювало близько 86 тис співробітників.

Нагадаємо:

Материнська компанія Facebook - компанія Meta Platforms - розпочала другий раунд скорочень з 1 500 співробітників у сфері рекрутингу та HR.

Материнська компанія Facebook - Meta Platforms - заявила, що скоротить 10 тисяч робочих місць, ставши першою великою технологічною компанією, яка оголосила про другий раунд масових звільнень на тлі того, що галузь готується до глибокого економічного спаду.

Більше по цій темі в статті ЕП: Світові техногіганти продовжують масово звільняти людей. Що чекає на ІТ-фахівців з України?

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Економічна правда