"Укрнафта" від початку року заробила понад 4 мільярди

"Укрнафта", яку торік повністю відчужили на користь держави, завершила перший квартал року з чистим прибутком у 4,3 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Така оцінка є попередньою. У компанії кажуть, що наростити прибуток вдалося завдяки збільшенню видобутку, впровадження ринкової реалізації вуглеводнів, "оптимізації витрат і ліквідації непрозорих схем".

Для порівняння, у 2020 році "Укрнафта" також заробила 4,3 млрд грн, а у 2021 році – 2,4 млрд грн.

За словами очільника "Укрнафти" Сергія Корецького, за рік компанія хоче отримати 12 млрд грн чистого прибутку.

Нагадуємо:

У листопаді торік компанії, пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, В'ячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним перейшли у власність держави та в управління Міністерства оборони.

Відчужені державою "Укрнафта" та "Укртатнафта" очолив ексгендиректор мережі АЗС WOG Сергій Корецький.

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. До відчуження державою всіх акцій, 50%+1 акція належала НАК "Нафтогаз України", а близько 42% акцій – групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами ПриватБанку Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.





