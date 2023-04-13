У Стамбулі поновилися перевірки суден в рамках "зернової ініціативи"

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У середу відновилися інспекції суден, що прямують до та з українських портів в рамках "зернової ініціативи" після того, як у вівторок вперше за час її роботи не було проведено жодної перевірки через саботаж з боку РФ.

Про це ЕП повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

Водночас РФ продовжує, як і раніше, затягувати перевірки суден.

Раніше у Спільному координаційному центрі (СКЦ) очікували, що після зупинки у вівторок перевірки поновляться після "інтенсивних обговорень в рамках СЦКК за підтримки Організації Об'єднаних Націй та Туреччини".

У своїй заяві СКЦ також закликав "всі задіяні сторони" виконувати свої обов'язки для забезпечення безперешкодного та безпечного руху суден в інтересах продовольчої безпеки у світі.

У вівторок вперше за весь час роботи "зернового коридору" не пройшло жодної інспекції суден, адже російська сторона одноосібно порушила черговість перевірок суден на вхід до портів.

Повідомлялося, що українська сторона подала назви трьох суховантажів, як і передбачено угодою. Але росіяни викреслили ці назви і подали інші судна з поточної черги, яка налічує 50 суден. Таким чином, судна, на які у портах вже очікували з готовим до відвантаження продовольством, не могли вчасно пройти інспекцію. Натомість пройти могли ті, на яких у портах очікували пізніше.

В результаті жодне судно не змогло продовжити свій шлях, що є фактичною блокадою з боку Москви.

"Росіяни порушили умови Чорноморської зернової ініціативи. Вони вирішили в односторонньому порядку змінити плани українських портів. Це неприйнятно", – заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков.

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Нагадуємо:

18 березня віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков повідомив про продовження зернової ініціативи на 120 днів.