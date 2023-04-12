Російський експорт нафтопродуктів морським транспортом у березні зріс на 17% – Reuters

Російський експорт нафтопродуктів морським транспортом зріс у березні на 17,3% у місячному вимірі - частково за рахунок обсягів, накопичених у лютому.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела на ринку.

За розрахунками агентства, обсяги збільшилися до 12,374 млн тонн з 9,531 млн тонн в лютому.

Березневий експорт нафтопродуктів з російських портів зріс частково за рахунок обсягів, накопичених у лютому, кажуть джерела.

Повне ембарго на експорт російських нафтопродуктів до країн ЄС набуло чинності 5 лютого, а "Велика сімка" (G7) також ввела цінові обмеження на поставки російського палива, нагадує агентство.

"Трейдери притримали деякі обсяги експорту в перший тиждень лютого в очікуванні домовленостей про обмеження цін, також деякі відвантаження були затримані через штормову погоду в (Чорному) морі", - додало одне з джерел.

За даними співрозмовників видання, експорт нафтопродуктів через контрольовані Росією чорноморські та азовські порти зріс на 42,4% минулого місяця до 5,094 млн тонн з 3,23 млн тонн у лютому, коли шторми завадили завантаженню танкерів.

Російський експорт палива через балтійські порти Приморськ, Висоцьк, Санкт-Петербург і Усть-Луга в березні збільшився на 2% на щоденній основі до 6,4 млн тонн з 5,665 млн тонн.

Водночас російські порти Далекого Сходу збільшили експортне навантаження нафтопродуктів на 20% на добу до 765 тис тонн з 576 тис тонн, свідчать дані від джерел і розрахунки Reuters.

Нагадаємо:

Російські продавці лігроїну – нафтопродукту, що використовується для виробництва пластмас та в нафтохімії, маркують його як бензин або відправляють з портів без місця призначення, аби експорт тривав попри санкції.

Очікується, що імпорт дешевшого дизпалива з Росії в Бразилії у квітні різко зросте, склавши 53% від загального обсягу дизельного палива, що поставляється в країну, в порівнянні з 0,2% роком раніше.

Економічна правда