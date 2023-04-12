Росія різко збільшить експорт дизпалива до Бразилії у квітні – Argus

Очікується, що імпорт дешевшого дизпалива з Росії в Бразилії у квітні різко зросте, склавши 53% від загального обсягу дизельного палива, що поставляється в країну, в порівнянні з 0,2% роком раніше.

Про це пише Reuters із посиланням на агентство Argus, що займається моніторингом цін на сировинні товари.

Оцінка враховує очікувані поставки російського дизельного палива на 10-15 суднах, які зазвичай перевозять близько 50 тис кубометрів, повідомила агентству Reuters на заході в Сан-Паулу фахівець з ринку дизельного палива Argus Габріель Морейра.

"Конкурувати складно, російське дизельне паливо коштує нижче відпускної ціни нафтопереробних заводів і нижче вартості продукту, що імпортується з інших країн", - сказала вона.

Дані, зібрані Argus, також вказують на те, що російський продукт відвойовує частку ринку у американського дизельного палива, на яке традиційно припадає більша частина імпортованого Бразилією продукту, яка закуповує близько 30% своїх потреб за кордоном.

За словами голови Бразильської асоціації імпортерів палива Сержіо Араужо, російське дизельне паливо надходить до Бразилії приблизно на $0,20-0,30 за галон дешевше, ніж імпорт з інших країн.

За його словами, Росія розширює експорт дизельного палива до Бразилії, незважаючи на заборони на російський продукт з боку Європи, яка була основним покупцем до того, як РФ почала вторгнення в Україну минулого року.

Бразилія не має обмежень на імпорт російського дизельного палива, незважаючи на широкі міжнародні санкції. Однак деякі компанії все ще уникають можливості купувати російське паливо, побоюючись фінансових санкцій, пов'язаних з дотриманням правил.

У 2022 році в імпорті дизельного пального до Бразилії все ще домінував американський продукт, який становив 57,2% ринку, тоді як на Росію припадав лише 1%, згідно з урядовими даними, зібраними Argus.

Економічна правда